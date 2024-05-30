Із серпня в'їзд до Ізраїлю відбуватиметься по-новому

Ізраїль запроваджує новий сервіс для в’їзду, який для українців запрацює із липня.

Ізраїль змінив порядок в’їзду для іноземців через сервіс ETA-IL (Electronic Travel Authorization ) для громадян держав, з якими має угоди про безвізовий режим. Українці зможуть користуватися платформою із 1 липня.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Посол України Євген Корнійчук обговорив із керівником Управління народонаселення та імміграції Ізраїлю Еялем Сісо оновлений порядок вʼїзду іноземців до Ізраїлю через сервіс ETA-IL для громадян держав, які мають безвізовий режим з Ізраїлем (у тому числі і України).

Зазначається, що з 1 червня 2024 року проєкт запрацює в тестовому режимі для громадян США та ФРН, з 1 липня для інших країн, зокрема, і для України.

А вже із 1 серня платформа стане обов’язковою для використання перед приїздом до Ізраїлю.

У диппредставництві наголосили, що Ізраїль не застосовуватиме адміністративний збір для громадян України за сервіс до 2025 року.

Також у посольстві наголосили, що, починаючи з 1 серпня, громадяни країн, між якими діє безвізовий режим із Ізраїлем (зокрема і Україна), повинні будуть подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL (Electronic Travel Authorization ) для в'їзду до Ізраїлю на термін до 90 днів, з туристичною або діловою метою.

Заявку можна подати перед поїздкою в Ізраїль через онлайн-ресурс.

Крім того, ізраїльська сторона рекомендує подавати заявку на в’їзд принаймні за 72 години до подорожі, до моменту бронювання авіаквитків, готелю та інших подібних витрат, пов’язаних із запланованою поїздкою до Ізраїлю.

Отриманий громадянином дозвіл (ETA-IL ) на поїздку буде дійсний для багаторазової поїздки протягом двох років з дати авторизації або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше.

Якщо подорожуючий вже отримавдозвіл (ETA-IL) на подорож, йому більше не потрібно повторно подавати заявку на в’їзд до Ізраїлю протягом терміну дії ETA-IL (тобто до двох років).

Термін розгляду заявки компетентним органом Ізраїлю від 24-72 годин.