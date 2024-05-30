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Бойові дії у Рафаху посилюються, Ізраїль зайняв стратегічний коридор між Смугою Гази та Єгиптом

Жителі міста повідомили про інтенсивний артилерійський обстріл і стрілянину.

Бойові дії у Рафаху посилюються, Ізраїль зайняв стратегічний коридор між Смугою Гази та Єгиптом
Фото: EPA/UPG

Бойові дії у районі Рафаху посилюються, а Ізраїль захоплює прикордонну Смугу Гази та Єгипту, пише The Guardian з посиланням на AFP.

Жителі міста повідомили про інтенсивний артилерійський обстріл і стрілянину після того, як Ізраїль заявив, що захопив стратегічний коридор на кордоні палестинської території з Єгиптом.

Ізраїль заявив вчора, що його сили взяли під “оперативний контроль” 14-кілометровий Філадельфійський коридор на кордоні Гази та Єгипту, який, за інформацією ЦАХАЛу, використовувався для контрабанди зброї. Єгипет, давній посередник у конфлікті, який дедалі гостріше критикує ізраїльські операції, відкинув заяви про контрабандні тунелі, що пролягають під буферною зоною.

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Єгипетські офіційні особи заявили, що потенційне захоплення коридору Ізраїлем може порушити знаменну мирну угоду 1979 року між двома країнами, хоча офіційних коментарів з боку Каїра після заяви військових не було.

Свідки повідомили про бойові дії в центральному та західному районах Рафаху. Вони зазначають, що ізраїльські війська зруйнували кілька будівель у східних районах міста, де 7 травня почалося ізраїльське вторгнення, спочатку зосередившись на життєво важливому прикордонному переході ‒ ключовому пункті пропуску гуманітарної допомоги.

Кореспондент AFP повідомив також про артилерію та стрілянину в південному районі Зейтун міста Газа, на півночі території. Очевидці бачили густі стовпи диму, що піднімалися над таборами біженців у Джабалії та Бейт-Лахії.

  • Адміністрація президента США Джо Байдена не вбачає в останніх діях Ізраїлю у Рафаху ознак перетину "червоних ліній". Речник ради національної безпеки Джон Кірбі назвав наземну операцію ЦАХАЛу "обмеженою в масштабах".
  • Радник ізраїльського прем'єр-міністра країни з питань національної безпеки Цахі Ханегбі заявив, що війна у Смузі Гази триватиме до кінця цього року, тобто ще щонайменше сім місяців. 
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