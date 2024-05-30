Бойові дії у Рафаху посилюються, Ізраїль зайняв стратегічний коридор між Смугою Гази та Єгиптом

Бойові дії у районі Рафаху посилюються, а Ізраїль захоплює прикордонну Смугу Гази та Єгипту, пише The Guardian з посиланням на AFP.

Жителі міста повідомили про інтенсивний артилерійський обстріл і стрілянину після того, як Ізраїль заявив, що захопив стратегічний коридор на кордоні палестинської території з Єгиптом.

Ізраїль заявив вчора, що його сили взяли під “оперативний контроль” 14-кілометровий Філадельфійський коридор на кордоні Гази та Єгипту, який, за інформацією ЦАХАЛу, використовувався для контрабанди зброї. Єгипет, давній посередник у конфлікті, який дедалі гостріше критикує ізраїльські операції, відкинув заяви про контрабандні тунелі, що пролягають під буферною зоною.

Єгипетські офіційні особи заявили, що потенційне захоплення коридору Ізраїлем може порушити знаменну мирну угоду 1979 року між двома країнами, хоча офіційних коментарів з боку Каїра після заяви військових не було.

Свідки повідомили про бойові дії в центральному та західному районах Рафаху. Вони зазначають, що ізраїльські війська зруйнували кілька будівель у східних районах міста, де 7 травня почалося ізраїльське вторгнення, спочатку зосередившись на життєво важливому прикордонному переході ‒ ключовому пункті пропуску гуманітарної допомоги.

Кореспондент AFP повідомив також про артилерію та стрілянину в південному районі Зейтун міста Газа, на півночі території. Очевидці бачили густі стовпи диму, що піднімалися над таборами біженців у Джабалії та Бейт-Лахії.