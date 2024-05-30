Іспанський конгрес остаточно схвалив амністію для каталонських сепаратистів

Закон, як очікується, створить основу для другого терміну прем’єр-міністра Педро Санчеса та дозволить повернутися додому лідеру сепаратистів Карлесу Пучдемону.

Конгрес Іспанії сьогодні скасував вето верхньої палати, остаточно схваливши спірну амністію для каталонських сепаратистів, пише Reuters.

Закон, як очікується, створить основу для другого терміну прем’єр-міністра Педро Санчеса та дозволить повернутися до країни вигнаному лідеру прихильників незалежності Карлесу Пучдемону.

Законопроєкт, схвалений 177-172 голосами, стане законом після публікації в офіційному віснику вже сьогодні. Тоді суди матимуть до двох місяців, щоб застосувати його. Закон має аналювати юридичні записи сотень чиновників і активістів, причетних до спроби відділення Каталонії з 2011 року.

Законопроєкт викликав масові протести протягом останніх кількох місяців, обуривши деяких суддів і консервативну опозицію, яка планує оскаржити його в судах.

Згідно з опитуванням газети El Mundo в березні, 62% респондентів у всій Іспанії відхилили амністію. Тільки в регіоні Каталонії більшість виборців ‒ 48% ‒ підтримали її.

Санчес висунув пропозицію про амністію минулого року в обмін на підтримку в парламенті від двох каталонських сепаратистських партій ‒ Junts та Республіканської партії Каталонії ‒ щоб залишитися на посаді прем'єр-міністра після нерезультативних виборів.

Очільник уряду стверджував, що амністія принесе примирення з північно-східним регіоном через сім років після того, як його незаконний референдум і одностороннє проголошення незалежності спровокували найгіршу політичну кризу в Іспанії за понад 30 років.

Підхід Санчеса був значною мірою виправданий на початку цього місяця, коли його Соціалістична партія виграла регіональні вибори в Каталонії, а сепаратисти втратили свою давню парламентську більшість. Соціалісти сподіваються, що амністія допоможе зміцнити їхній альянс із невеликими партіями, на які вони покладаються для ухвалення законодавства в національному парламенті.

Лідер Junts Пучдемон, який втік до Бельгії після того, як очолив невдалу спробу незалежності в 2017 році, буде найбільшим бенефіціаром амністії. Іспанський ордер на арешт мають скасувати.

Пучдемон, який був другим за популярністю кандидатом на виборах у Каталонії, заявив, що повернеться до Іспанії в день, коли парламент збереться для обрання нового президента провінції, але дата ще не призначена, оскільки жодна партія не здобула абсолютної більшості.