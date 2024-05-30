Вулкан в Ісландії вивергається вп'яте з грудня

Вулкан на південному заході Ісландії викинув лаву на висоту понад 50 метрів. Це було п’яте виверження з грудня та найпотужніше з того часу, як його вулканічна система прокинулася три роки тому.
Про це пише Reuters.
Влада попередила про ризик відновлення вулканічної активності в районі на південь від столиці Рейк'явік. Дослідження показали, що під землею накопичується магма.
Нове виверження почалося незабаром після закінчення восьмитижневого виверження, яке сталося між Хагафеллем і Стора-Скогфеллом на тому ж півострові Рейк'янес.
Як йдеться в заяві Метеорологічного управління Ісландії, лавові фонтани сягали 50 метрів у висоту, а довжина тріщини становила близько 3,4 км,.
“Перша оцінка вчених полягає в тому, що початок цього виверження є потужнішим, ніж у попередніх виверженнях”, ‒ зазначають метеорологи.
Водночас польоти в аеропорту Кефлавік у Рейк'явіку тривали у звичайному режимі.
Вчені попереджають, що повторні виверження в Рейк'янес можливі протягом десятиліть або навіть століть.
- У травні щонайменше 37 людей загинули внаслідок повеней і сходження холодної лави з вулкану на індонезійському острові Суматра.