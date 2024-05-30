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Вулкан в Ісландії вивергається вп'яте з грудня

Нове виверження почалося незабаром після закінчення попереднього восьмитижневого.

Вулкан в Ісландії вивергається вп'яте з грудня
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вулкан на південному заході Ісландії викинув лаву на висоту понад 50 метрів. Це було п’яте виверження з грудня та найпотужніше з того часу, як його вулканічна система прокинулася три роки тому.

Про це пише Reuters.

Влада попередила про ризик відновлення вулканічної активності в районі на південь від столиці Рейк'явік. Дослідження показали, що під землею накопичується магма. 

Нове виверження почалося незабаром після закінчення восьмитижневого виверження, яке сталося між Хагафеллем і Стора-Скогфеллом на тому ж півострові Рейк'янес.

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Як йдеться в заяві Метеорологічного управління Ісландії, лавові фонтани сягали 50 метрів у висоту, а довжина тріщини становила близько 3,4 км,.

“Перша оцінка вчених полягає в тому, що початок цього виверження є потужнішим, ніж у попередніх виверженнях”, ‒ зазначають метеорологи.

Водночас польоти в аеропорту Кефлавік у Рейк'явіку тривали у звичайному режимі.

Вчені попереджають, що повторні виверження в Рейк'янес можливі протягом десятиліть або навіть століть.

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