На Суматрі злива призвела до сходження холодної лави з вулкану. Є загиблі

Суботня кількагодинна злива змила попіл та каміння з гори Марапі – найактивнішого вулкану на острові.

Щонайменше 37 людей загинули внаслідок повеней і сходження холодної лави з вулкану на індонезійському острові Суматра. Кількість жертв може зрости, оскільки 18 людей вважають зниклими безвісти, пише BBC з посиланням на місцеву владу.

Суботня кількагодинна злива змила попіл та каміння з гори Марапі – найактивнішого вулкану на острові. Сходження холодної лави вкрило два райони, що спричинило пошкодження понад 100 будинків та громадських споруд.

Найбільше постраждало село Кандуанг в районі Агам – там станом на день 12 травня рятувальники знайшли 19 загиблих. Ще принаймні дев'ять людей загинули в сусідньому районі Танах Датар.

На думку деяких екологів, ця повінь є однією з серії природних катаклізмів, до яких принаймні частково призвела людська діяльність.

"Раптові повені та зсуви холодної лави продовжують повторюватися та інтенсивно зростати через надмірну експлуатацію природних ресурсів і безситемні розробки", – вважає директор відділення Індонезійського форуму з навколишнього середовища на Західній Суматрі Венгкі Пурванто.

Фото: Britannica Гора Марапі, Індонезія

Протягом шести місяців у районі гори Марапі, яка в перекладі з місцевої мови означає "Гора вогню", відбулося вже декілька катастроф.