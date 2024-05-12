У Бразилії через повені загинули 143 людини

КІлькість загиблих внаслідок проливних дощів у бразильському штаті Ріо-Гранді-ду-Сул зросло до 143 осіб. Ще 131 особа вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні ввечері влада оголосила про виділення додаткових близько 12,1 мільярда реалів (2,34 мільярда доларів) на подолання наслідків стихійного лиха, через яке довелося перемістити понад 537 тисячі людей у штаті з населенням близько 10,9 мільйона.

Адміністрація президента США контактує із владою Бразилії для надання допомоги.

Зазначається, що синоптики не прогнозують припинення опадів, тому розлив річок продовжиться.

Штат знаходиться на географічному стику між тропічною та полярною атмосферами, що провокує періоди інтенсивних дощів або посухи. У Бразилії вважають, що це посилюється через зміну клімату.

Сильні дощі вже сходили на Ріу-Гранді-ду-Сул у вересні минулого року. Тоді екстратропічний циклон спричинив повені, внаслідок яких загинуло понад 50 людей. Це сталося після більш ніж двох років постійної посухи через явище Ла-Нінья, з невеликими дощами.