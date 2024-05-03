У найпівденнішому штаті Бразилії зростає кількість жертв від повені

Кількість загиблих унаслідок сильних дощів у найпівденнішому штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул зросла до 29. Учора мова йшла про 10 жертв негоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Уряд штату оголосив стан суспільного лиха, щоб впоратися з драматичною ситуацією.

За даними цивільної оборони, шторми, які спричинили найбільші руйнування в штаті за останні роки, також призвели до того, що 60 людей зникли безвісти, а 10 242 залишили свої домівки у 154 містах.

Більше 300 000 людей також залишилися без електрики після прориву дамби на малій гідроелектростанції.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва облетів постраждалі райони та зустрівся з губернатором Едуардо Лейте.

Вчора місцевий уряд попередив, що ситуація критична у штаті і може погіршитися. Згідно з прогнозами, повені будуть сильними в басейнах багатьох річок. У регіоні кілька міст опинилися в ізоляції після обвалу мостів і руйнування доріг.