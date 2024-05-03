У найпівденнішому штаті Бразилії зростає кількість жертв від повені

Кількість загиблих унаслідок сильних дощів у найпівденнішому штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул зросла до 29. Учора мова йшла про 10 жертв негоди.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.
Уряд штату оголосив стан суспільного лиха, щоб впоратися з драматичною ситуацією.
За даними цивільної оборони, шторми, які спричинили найбільші руйнування в штаті за останні роки, також призвели до того, що 60 людей зникли безвісти, а 10 242 залишили свої домівки у 154 містах.
Більше 300 000 людей також залишилися без електрики після прориву дамби на малій гідроелектростанції.
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва облетів постраждалі райони та зустрівся з губернатором Едуардо Лейте.
- Вчора місцевий уряд попередив, що ситуація критична у штаті і може погіршитися. Згідно з прогнозами, повені будуть сильними в басейнах багатьох річок. У регіоні кілька міст опинилися в ізоляції після обвалу мостів і руйнування доріг.
- Бразилія нещодавно зіткнулася з низкою стихійних лих. Торік у штаті Сан-Паулу загинуло понад 50 людей після того, як сильні зливи спричинили зсуви та повені.