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У найпівденнішому штаті Бразилії зростає кількість жертв від повені

Уряд Ріу-Гранді-ду-Сул оголосив стан суспільного лиха.

У найпівденнішому штаті Бразилії зростає кількість жертв від повені
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих унаслідок сильних дощів у найпівденнішому штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул зросла до 29. Учора мова йшла про 10 жертв негоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Уряд штату оголосив стан суспільного лиха, щоб впоратися з драматичною ситуацією.

За даними цивільної оборони, шторми, які спричинили найбільші руйнування в штаті за останні роки, також призвели до того, що 60 людей зникли безвісти, а 10 242 залишили свої домівки у 154 містах.

Більше 300 000 людей також залишилися без електрики після прориву дамби на малій гідроелектростанції.

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Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва облетів постраждалі райони та зустрівся з губернатором Едуардо Лейте.

  • Вчора місцевий уряд попередив, що ситуація критична у штаті і може погіршитися. Згідно з прогнозами, повені будуть сильними в басейнах багатьох річок. У регіоні кілька міст опинилися в ізоляції після обвалу мостів і руйнування доріг.
  • Бразилія нещодавно зіткнулася з низкою стихійних лих. Торік у штаті Сан-Паулу загинуло понад 50 людей після того, як сильні зливи спричинили зсуви та повені.
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