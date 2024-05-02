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Прем’єр Грузії відмовився від запрошення відвідати США

Відмова голови уряду Грузії пов'язана із пропозицією США призупинити обговорення законопроекту “про іноагентів”.

Прем’єр Грузії відмовився від запрошення відвідати США
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Посол США у Грузії розповів, що грузинська сторона відмовилась від запрошення до Сполучених Штатів високопосадовців уряду Грузії.

Про це повідомила пресслужба МЗС Грузії.

“У зв’язку з цим уточнюємо, що прем’єр-міністра Грузії запросили до США із застереженням, що перед візитом парламент Грузії мав тимчасово припинити обговорення законопроекту про “Прозорість іноземного впливу”, - йдеться у повідомленні. 

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У зовнішньополітичному відомстві Грузії наголосили, що здійснення візиту із застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має базуватися на взаємній повазі та взаємній довірі.

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо

  • Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні. 

  • Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.

  • Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.

  • Крім того, Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до лідерів ЄС.

  • Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.

  • Днями країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.

  • 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".

  • Того ж дня парламент Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні.
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