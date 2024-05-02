Прем’єр Грузії відмовився від запрошення відвідати США

Посол США у Грузії розповів, що грузинська сторона відмовилась від запрошення до Сполучених Штатів високопосадовців уряду Грузії.

Про це повідомила пресслужба МЗС Грузії.

“У зв’язку з цим уточнюємо, що прем’єр-міністра Грузії запросили до США із застереженням, що перед візитом парламент Грузії мав тимчасово припинити обговорення законопроекту про “Прозорість іноземного впливу”, - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві Грузії наголосили, що здійснення візиту із застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має базуватися на взаємній повазі та взаємній довірі.

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо