"ЄС сповнений рішучості використовувати весь спектр заходів для запобігання, стримування та реагування на зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі", - йдеться у заяві.

Євросоюз засудив кібератаки пов'язаних із Росією хакерів на Німеччину і Чехію.

Відповідну заяву глави євродипломатії Жозепа Борреля від імені ЄС оприлюднили на сайті блоку.

"Європейський Союз та його держави-члени разом із міжнародними партнерами рішуче засуджують кіберкампанію, яку проводить контрольована Росією Advanced Persistent Threat Actor 28 (APT28) проти Німеччини та Чехії", - йдеться у заяві.

Чехія також оголосила, що її установи стали мішенню цієї кіберкампанії. Державні установи, відомства та організації в державах-членах ЄС, зокрема, у Польщі, Литві, Словаччині та Швеції, вже зазнавали нападів тих же хакерів. У 2020 році ЄС запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за атаки APT28, спрямовані на Федеральний парламент Німеччини у 2015 році.

Боррель відзначив, що ця кібератака "демонструє постійну модель безвідповідальної поведінки Росії в кіберпросторі, спрямовану проти демократичних інститутів, урядових установ та постачальників критично важливої інфраструктури по всьому Європейському Союзу та за його межами".

Дипломат наголосив, що така поведінка "суперечить нормам ООН про відповідальну поведінку держав у кіберпросторі" і додав, що РФ неодноразово використовувала APT28 для проведення шкідливої кібердіяльності проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів, насамперед України.

"ЄС сповнений рішучості використовувати весь спектр заходів для запобігання, стримування та реагування на зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі", - йдеться у заяві.

Про які кібератаки йдеться