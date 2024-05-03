Ізраїль закликає уникати Євробачення через можливі пропалестинські протести

Військові повідомили, що додаток надаватиме “сповіщення в режимі реального часу” з інструкціями для ізраїльтян у Мальме протягом усього конкурсу.

Єрусалим закликає уникати поїздок на Євробачення до Швеції на тлі можливих пропалестинських протестів проти участі Ізраїлю у пісенному конкурсі, пише Reuters.

Можливі протести викликали занепокоєння у членів єврейської громади у Мальме ‒ місті, де відбудеться конкурс.

Громада, яка налічує близько 1200 осіб, стурбована тим, що вона може стати мішенню великих протестів, запланованих на 9 травня, коли Ізраїль візьме участь у другому півфіналі та знову в день фіналу, 11 травня.

Рада національної безпеки Ізраїлю випустила попередження про заборону поїздок до Мальме, посилаючись на “обґрунтовану стурбованість тим, що терористичні елементи скористаються протестами та антиізраїльськими настроями для здійснення нападів на ізраїльтян, які відвідують Євробачення”.

Ізраїльські військові додали, що додаток, який зазвичай попереджає ізраїльтян про обстріли, надаватиме “сповіщення в режимі реального часу” з інструкціями для ізраїльтян у Мальме протягом усього конкурсу.

Європейська спілка радіомовлення і телебачення, яка організовує конкурс, виступала за виключення з конкурсу Ізраїлю та його представницю Іден Голан.

У Мальме, третьому за величиною місті Швеції, мешкає велика мусульманська громада, а найбільші групи походять із Іраку та Сирії.