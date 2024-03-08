Після зміни тексту пісні Ізраїль допущено до "Євробачення"

Представниця Ізраїлю Еден Голан отримала дозвіл організаторів взяти участь у пісенному конкурсі "Євробачення". Після закритої презентації нового тексту пісні у Європейської мовної спілки не залишилося зауважень до виконавиці.
Як зазначає BBC, спершу Ізраїль планував виступити у травні в шведському Мальме з піснею "Жовтневий дощ" (October Rain), назва та слова якої посилаються на атаку ХАМАС, що сталася 7 жовтня минулого року. Проте організатори "Євробачення" вирішили, що текст порушує вимогу щодо політичної нейтральності, тож запропонували ізраїльському мовнику внести до пісні зміни.
На конкурсі Голан виступатиме з треком "Буревій" (Hurricane), який покажуть громадськості до кінця тижня.
- Еден Голан має зв'язки з Росією: вона тривалий час жила у Москві, брала участь у конкурсі "Нова хвиля" в окупованому Криму та співала у талант-шоу, де її наставниками були прихильники путінського режиму.
- Від України на "Євробачення" поїде дует alyona alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa&Maria", яку букмекери вважають претендентом на перемогу.