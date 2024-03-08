Після зміни тексту пісні Ізраїль допущено до "Євробачення"

Представниця Ізраїлю Еден Голан отримала дозвіл організаторів взяти участь у пісенному конкурсі "Євробачення". Після закритої презентації нового тексту пісні у Європейської мовної спілки не залишилося зауважень до виконавиці.

Як зазначає BBC, спершу Ізраїль планував виступити у травні в шведському Мальме з піснею "Жовтневий дощ" (October Rain), назва та слова якої посилаються на атаку ХАМАС, що сталася 7 жовтня минулого року. Проте організатори "Євробачення" вирішили, що текст порушує вимогу щодо політичної нейтральності, тож запропонували ізраїльському мовнику внести до пісні зміни.

На конкурсі Голан виступатиме з треком "Буревій" (Hurricane), який покажуть громадськості до кінця тижня.