Миколайчук OPEN оголосив третій фестиваль глядацького кіно

У програмі – фантастика від продюсера Стівена Содерберга та наново відсканований фільм за участі Івана Миколайчука.

Цього року з 15 до 23 червня у Чернівцях відбудеться третій фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, створений після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022-му.

Вперше на Миколайчук OPEN буде представлена нова позаконкурсна секція «Під сузір’ям Близнюків». Секція присвячена незвичайним фантастичним фільмам та досліджує межі жанру. Назва програми натхненна фантастичною стрічкою про ШІ, сценарій до якої написав у співавторстві Іван Миколайчук.

Секцію відкриє ігрова картина «Божественність» (Divinity) режисера Едді Альказара. Виконавчим продюсером стрічки є легендарний режисер Стівен Содерберг. Картина розповідає історію сина науковця, який створив сироватку, здатну зупинити старіння. У його руках вона перетворюється на зловісний кошмар, що ставить під загрозу майбутнє людства. У фільмі зіграли Скотт Бакула («Квантовий стрибок») та Белла Торн («Няня»). Композитором фільму став номінант на Греммі DJ Muggs, відомий продюсуванням культових альбомів колективу Cypress Hill.

15 червня 2024 році Чернівці святкуватимуть день народження натхненника фестивалю, українського актора, сценариста та режисера Івана Миколайчука. У рамках кіноогляду відбудеться спеціальний показ фільму «Іду до тебе…» (1971 р.) за участі Миколайчука, що оповідає історію Лесі Українки. Фільм представлений у відновленій версії, сканування плівки буде здійснено Довженко-Центром за сприяння та фінансової підтримки ГО «Вільна шпальта», кінофестивалю Миколайчук OPEN та культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука.

Фото: Миколайчук OPEN Кадр з фільму «Іду до тебе…»

Ще однією спеціальною подією стане вшанування 100-річчя режисера Сергія Параджанова та показ фільму «Тіні забутих предків» (1965 р.). Над створенням шедевру працювала група видатних українських культурних діячів: сценарист Іван Чендей, композитор Мирослав Скорик, а оператором став Юрій Іллєнко, також відомий як режисер класичних фільмів українського поетичного кіно. Іван Миколайчук зіграв у фільмі головну роль, а кохану героя Марічку втілила актриса Лариса Кадочнікова. З того часу, акторка носила звання музи українського поетичного кіно, а в 2024 році вона стане музою Третього кінофестивалю Миколайчук OPEN. Традиційно оргкомітет обирає музою фестивалю видатну українську акторку.

До 20 березня триває відбір фільмів для участі на фестивалі.