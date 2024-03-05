В Києві відбудеться прем’єра опери GAIA-24 про підрив Каховської дамби

10 травня в МЦКМ "Жовтневий палац" пройде прем’єра нової опери композиторів колективу Opera Aperta Іллі Разумейка та Романа Григоріва GAIA-24. Opera del Mondo.

Опера складається з трьох актів (Songs of Mother Earth, Cabaret Metastasis, Dance for Mother Earth) та відсилає до теорії Гайї, яку розвивав французький філософ та антрополог Бруно Латур.

Гайя (Гея) – богиня Землі з пантеону давньогрецької міфології. У курсі «Обличчям до Гайї: вісім лекцій про новий кліматичний режим» (2015) Латур стверджує, що людству слід перестати сприймати Землю як декорацію людської історії та усвідомити, що Земля стає її головною дійовою особою. "Пейзаж, що обрамляв усі людські конфлікти, тепер вступив у бій," – стверджує Латур.

Відеоматеріали для опери GAIA-24 були створені в жовтні 2023 року на південному та східному узбережжі острова Хортиця. В опері йдеться про підрив дамби Каховського водосховища військами РФ, який спричинив екологічну катастрофу а також знищив пейзажі, що увійшли до попередньої опери колективу Opera Aperta – CHORNOBYLDORF.

“Після пересихання Аральського озера, та катастрофи на Чорнобильській АЕС, підрив Каховської дамби став одним із найбільш помітних екологічних злочинів, що вчинили російські колонізаторські режими. Разом з тим, як і регенерація Чорнобильського лісу, 2000 квадратних кілометрів Дніпровського ґрунту, звільнені від сімдесятирічного полону штучної водойми, поступово повертаються до свого природного стану. Що можна побачити зараз з високих дніпровських круч правого берега, спостерігаючи одночасно театр війни, що палає, та регенерацію козацької амазонії? Повільну перемогу природи, швидку поразку людини,” – йдеться в описі опери.

Музику, лібрето, режисуру, драматургію, сценографію створили композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко. Постановка відбудеться у партнерстві з Національною спілкою композиторів України та Національним заповідником “Хортиця.” Фінансову підтримку на етапі досліджень та експедицій надали Стабілізаційний фонд культури та освіти 2023 Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut.

Проєкт “GAIA-24. Opera del Mondo” також отримав підтримку в межах програми (re)connection UA 2023/24.