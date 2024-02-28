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Артисти балету Національної опери України у турі Канадою зібрали близько 600 тисяч доларів

Під час туру українські виконавці дали 20 концертів, на яких побували понад 30 тис. глядачів. 

Артисти балету Національної опери України у турі Канадою зібрали близько 600 тисяч доларів
Артисти балету Національної опери України провели тур Канадою
Фото: Пресслужба Мінкультури

Артисти балету Національної опери України закінчили гастрольний тур Канадою “Nadiya Ukraine”.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Під час туру українські виконавці дали 20 концертів, на яких побували понад 30 тис. глядачів. 

“За попередніми даними, виступи зібрали близько 600 тис. доларів спонсорських внесків та пожертв, які спрямують до неприбуткових організацій та фондів, що працюють в Україні”, - зазначили в Мінкультури.

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Зазначається, що виступи були настільки успішними, що організатор цьогорічного туру планує запрошувати Національну оперу України на гастролі кожні два роки. В свою чергу, їхні американські партнери опрацьовують маршрут гастролей у США. 

Попередньо йдеться про два тури. Осінній має розпочатися виступами у John F. Kennedy Center for the Performing Arts у Вашингтоні та охопити східне узбережжя і центральні штати. Зимовий тур має пройти західними американськими штатами. 

Продюсери розглядають можливість запрошення кількох солістів оперної трупи театру та мають наміри вдосконалити сценографію концертів за допомогою 3D ефектів та відеопроєкцій. 

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