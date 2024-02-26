Голови урядів Польщі та Канади обговорили збільшення експорту української агропродукції до найбідніших країн світу

Таким чином можна пом’якшити протести європейських фермерів, які бачать в українських товарах загрозу ринку.

Зустріч Джастіна Трюдо та Дональда Туска у Польщі 26 лютого 2024 року

Прем’єр-міністри Канади Джастін Трюдо та Польщі Дональд Туск обговорили збільшення експорту українського зерна та інших культур до найбідніших країн світу.

Про це повідомляє AP.

Таким чином співрозмовники планують пом’якшити протести європейських фермерів, які бачать в українських товарах загрозу ринку.

“Канада і Польща могли б радикально збільшити можливості експорту українського зерна до голодуючих, нужденних країн”, – сказав Туск.

Він додав, що Польща готова допомогти у фінансуванні таких проектів, які можуть принести “велике полегшення польським і європейським фермерам, Україні та тим, хто чекає на дешеву їжу в інших регіонах світу”.

Також голови урядів обговорили плани Польщі щодо розвитку атомної енергетики, зокрема малих атомних електростанцій. Трюдо пообіцяв, що його країна, яка є лідером у цій сфері, готова підтримати Польщу в цьому процесі.

Крім того, Джастін Трюдо за підсумками візиту в Україну обговорив з Туском безпеку та подальшу підтримку Києва.