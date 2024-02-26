Голови урядів Польщі та Канади обговорили збільшення експорту української агропродукції до найбідніших країн світу

Прем’єр-міністри Канади Джастін Трюдо та Польщі Дональд Туск обговорили збільшення експорту українського зерна та інших культур до найбідніших країн світу.
Про це повідомляє AP.
Таким чином співрозмовники планують пом’якшити протести європейських фермерів, які бачать в українських товарах загрозу ринку.
“Канада і Польща могли б радикально збільшити можливості експорту українського зерна до голодуючих, нужденних країн”, – сказав Туск.
Він додав, що Польща готова допомогти у фінансуванні таких проектів, які можуть принести “велике полегшення польським і європейським фермерам, Україні та тим, хто чекає на дешеву їжу в інших регіонах світу”.
Також голови урядів обговорили плани Польщі щодо розвитку атомної енергетики, зокрема малих атомних електростанцій. Трюдо пообіцяв, що його країна, яка є лідером у цій сфері, готова підтримати Польщу в цьому процесі.
Крім того, Джастін Трюдо за підсумками візиту в Україну обговорив з Туском безпеку та подальшу підтримку Києва.
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З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону з пʼяти кроків – "План взаємопорозуміння".
- Президент Володимир Зеленський вважає, що польський уряд може розв'язати проблему стосовно псування українського зерна у прикордонних пунктах. Він також наголосив, що Україна хоче вирішити питання розблокування польського кордону, але якщо цього не буде, влада захищатиме український бізнес.