Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Роман «Сестри Річинські»: феміністична енциклопедія галицького життя
Роман «Сестри Річинські»: феміністична енциклопедія галицького життя
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"
"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
ГоловнаСвіт

У Брюсселі поліція застосувала водомети проти фермерів-протестувальників

Вони кидали в бік правоохоронців пляшки і яйця.

У Брюсселі поліція застосувала водомети проти фермерів-протестувальників
Мітинг фермерів у Брюсселі
Фото: EPA/UPG

У Брюсселі поліція охорони громадського порядку застосувала проти протестувальників водомети, передає Reuters.

Страйкарі жбурляли у правоохоронців пляшки і яйця, а близько 900 тракторів заблокували частину столиці Бельгії неподалік від місця, де відбувається зустріч міністрів сільського господарства ЄС.

Міністри, які зібралися обговорити кризу в галузі й акції протестів, які тривають ц низці держав, пообіцяли скоротити бюрократичну тяганину і допомогти фермерам. ЄС уже послабив деякі положення своєї екологічної політики "Зеленого курсу". Зокрема, виключили мету зменшення викидів від сільського господарства зі кліматичної дорожньої карти на період до 2040 року.

Проте фермери вимагають більших поступок. Наприклад, на протесті в Мадриді деякі фермери заявили, що хочуть, аби їм дозволили використовувати ті ж пестициди, що і їхнім колегам за межами ЄС, чиї товари імпортують у блок. Також страйкарі вимагають підвищення цін на їхню продукцію.

  • Нині страйкарі взялися підпалювати шини й кидати гній на дороги у центрі Брюсселя. Навколо будівлі Берлемона – штаб-квартири Європейської комісії, де відбувається засідання міністрів, припаркували понад 100 тракторів.
  • Фермери у всій Європі, зокрема у Франції, Бельгії, Нідерландах, Греції, Іспанії, Польщі та Італії, влаштували тижні протестів, вимагаючи від влади рішучих дій щодо проблем у секторі. Йдеться як про дешевий імпорт, який підриває місцевих виробників, так і про жорсткі екологічні правила ЄС.
  • У відповідь блок послабив деякі частини своєї екологічної ініціативи. ЄС погодився забрати скорочення викидів у сільському господарстві зі своєї кліматичної дорожньої карти до 2040 року. Також скасовано закон про зменшення використання пестицидів і норму, яка передбачає, що аграрії мають залишати частину землі “під паром”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies