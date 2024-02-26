У Брюсселі поліція застосувала водомети проти фермерів-протестувальників

Вони кидали в бік правоохоронців пляшки і яйця.

У Брюсселі поліція охорони громадського порядку застосувала проти протестувальників водомети, передає Reuters.

Страйкарі жбурляли у правоохоронців пляшки і яйця, а близько 900 тракторів заблокували частину столиці Бельгії неподалік від місця, де відбувається зустріч міністрів сільського господарства ЄС.

Міністри, які зібралися обговорити кризу в галузі й акції протестів, які тривають ц низці держав, пообіцяли скоротити бюрократичну тяганину і допомогти фермерам. ЄС уже послабив деякі положення своєї екологічної політики "Зеленого курсу". Зокрема, виключили мету зменшення викидів від сільського господарства зі кліматичної дорожньої карти на період до 2040 року.

Проте фермери вимагають більших поступок. Наприклад, на протесті в Мадриді деякі фермери заявили, що хочуть, аби їм дозволили використовувати ті ж пестициди, що і їхнім колегам за межами ЄС, чиї товари імпортують у блок. Також страйкарі вимагають підвищення цін на їхню продукцію.