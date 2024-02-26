У Брюсселі поліція застосувала водомети проти фермерів-протестувальників

У Брюсселі поліція охорони громадського порядку застосувала проти протестувальників водомети, передає Reuters.
Страйкарі жбурляли у правоохоронців пляшки і яйця, а близько 900 тракторів заблокували частину столиці Бельгії неподалік від місця, де відбувається зустріч міністрів сільського господарства ЄС.
Міністри, які зібралися обговорити кризу в галузі й акції протестів, які тривають ц низці держав, пообіцяли скоротити бюрократичну тяганину і допомогти фермерам. ЄС уже послабив деякі положення своєї екологічної політики "Зеленого курсу". Зокрема, виключили мету зменшення викидів від сільського господарства зі кліматичної дорожньої карти на період до 2040 року.
Проте фермери вимагають більших поступок. Наприклад, на протесті в Мадриді деякі фермери заявили, що хочуть, аби їм дозволили використовувати ті ж пестициди, що і їхнім колегам за межами ЄС, чиї товари імпортують у блок. Також страйкарі вимагають підвищення цін на їхню продукцію.
- Нині страйкарі взялися підпалювати шини й кидати гній на дороги у центрі Брюсселя. Навколо будівлі Берлемона – штаб-квартири Європейської комісії, де відбувається засідання міністрів, припаркували понад 100 тракторів.
- Фермери у всій Європі, зокрема у Франції, Бельгії, Нідерландах, Греції, Іспанії, Польщі та Італії, влаштували тижні протестів, вимагаючи від влади рішучих дій щодо проблем у секторі. Йдеться як про дешевий імпорт, який підриває місцевих виробників, так і про жорсткі екологічні правила ЄС.
- У відповідь блок послабив деякі частини своєї екологічної ініціативи. ЄС погодився забрати скорочення викидів у сільському господарстві зі своєї кліматичної дорожньої карти до 2040 року. Також скасовано закон про зменшення використання пестицидів і норму, яка передбачає, що аграрії мають залишати частину землі “під паром”.