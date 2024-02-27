Туск: "Польща не планує відправляти війська в Україну"

Його колега з Чехії теж вважає, що краще допомагати Україні тими методами, які вже є.

Президент Ради Європейського Союзу Дональд Туск під час візиту до Києва, 8 липня 2019 року.

Польща не планує відправляти свою армію в Україну, заявив прем'єр Дональд Туск на брифінгу після зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою. Про це пише The Guardian.

Європейським лідерам поставили відповідне запитання після того, як французький президент сказав, що не можна виключати необхідність відправки західних військ до України. Туск відповів негативно.

"Польща не планує відправляти свої війська на територію України. Я думаю, що не потрібно сьогодні спекулювати, чи будуть обставини, які можуть змінити цю позицію", – сказав він.

Чеський прем'єр зі свого боку сказав, що впевнений в потребі розвивати ті шляхи підтримки, які союзники України вже застосовують, а не якісь нові.

"Я вірю, що нам не потрібно відкривати якісь інші методи чи шляхи", – сказав Фіала, додавши, що наразі основна увага зосереджено на військовій допомозі, гуманітарній та економічній підтримці.

Відправлення військ в Україну

Тему відправленні військ європейців вперше публічно підняв прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що в "документі з обмеженим доступом", який підготували до саміту, є натяк на те, що "що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядає можливість відправки війська в Україну".

"Ці теми, – сказав він, – свідчать про те, що ряд країн НАТО і ЄС розглядають можливість відправлення військ в Україну на двосторонній основі", – цитує його Politico.

Словацький голова уряду додав, що "не може сказати, з якою метою і що робитимуть" іноземні війська в Україні. Він також вважає, що війна в Україні йде не так, як очікувалося: "Ця зустріч є підтвердженням того, що стратегія Заходу щодо України повністю провалилася", – сказав він, не повідомляючи деталей.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Макрон сказав, що зараз консенсусу немає, але нічого не можна виключати в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україні іноземні війська не потрібні – потрібна сучасна зброя. Іноземці можуть стати до лав захисників України добровільно – це передбачено законодавством.