Нова атака на Сумську область і безпілотники по Одеській: як минула доба

У Хмельницькій області сьогодні повітряні сили України знищили ворожий БпЛА. Місце падіння уламків встановлюється. Повідомлень про постраждалих або пошкодження майна не надходило. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській обл. вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Середино-Будська громади. Вчора протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Дружбівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Білопільська громада: внаслідок обстрілу один місцевий житель загинув, один – поранений (госпіталізували), зруйновано чотири приватні житлові будинки, пошкоджено гараж, трактор.

У Дніпропетровській вчора вдень у Нікопольському районі через ворожий обстріл постраждав 70-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення та черепно-мозкову травму. Медики надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені десять приватних будинків і п’ятиповерхівка. Понівечені інфраструктурний об’єкт та соціальний заклад. Зачепило господарську споруду, авто, газогони, лінію електропередач. Загалом ворог атакував тамтешні території дев'ять разів. Цілив безпілотниками й артилерією. Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. У Новомосковському районі працювала ППО. Оборонці з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник. Дві крилаті ракети збили сили ППО ввечері у Криворізькому районі. Від пізнього вечора і до самого ранку ворог кілька разів обстрілював Нікопольський район. З важкої артилерії бив по районному центру, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Загалом спрямував туди 25 снарядів. Люди не постраждали. Пошкоджений один з ліцеїв. Там вибиті вікна. Понівечені вантажівка та екскаватор.

У Полтавській вночі рештки ворожого БпЛА пошкодили електролінію в Лубенському районі. Внаслідок цього без світла залишилися 208 побутових та чотири юридичних споживачі. Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання.

У Луганській окупанти масовано атакують на Куп’янській ділянці фронту – там наші захисники відбили понад 20 штурмів за добу. Водночас ворог залишається доволі активним й на Лиманському напрямку – південніше Невського. У цьому районі – поблизу Тернів – зупинені п’ять спроб росіян просунутися уперед. За добу противник здійснив 139 обстрілів (524 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів. Авіаудари були по населених пунктах Синьківка, Великий Бурлук та інших. У Дергачах ворог влучив на відкриту територію. Внаслідок обстрілу горіла трава – ліквідовували підручними засобами. Жертв та постраждалих немає. У населеному пункті Довжик через обстріл пошкоджено ліцей. Частково зруйнована триповерхова будівля школи. Попередньо, жертв та постраждалих немає. Також був обстріл Курилівки. Влучання в фермерське господарство, внаслідок чого горіло ангарне приміщення та сіно. Без постраждалих.

У Запорізькій окупанти продовжують тероризувати мирних жителів області: минулої доби завдали 259 ударів по 11 населених пунктах. Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Приморському поранення отримали чоловіки 69 та 84 років. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Рашисти здійснили шість обстрілів із ракетних систем залпового вогню Новоданилівки, Малинівки, Роботиного та Приморського, 47 атак із безпілотників по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці й Новоандріївці, а також вгатили десятьма авіаснарядами по Оріхову, Левадному, Малій Токмачці та Новоданилівці. 196 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Долинки, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій під вогнем рашистів: Красногорівка, Торецьк, Нетайлове, Костянтинівка, Ганнівка, Романівка, Миколаївка, Карлівка, Новоселівка Перша. Пошкоджено 15 житлових будинків, два ангари, три цивільних автомобілі. На Донеччині за добу – троє поранених.

У Миколаївській вчора ворожі обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора ворог здійснив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Без постраждалих.

В Одеській вчора ввечері армія РФ випустила "шахед", який через Одеську область влетів на територію Молдови, пролетів кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений ППО, повідомили у Силах оборони України.

У Чернігівській за добу – 17 обстрілів (70 вибухів). Ворог обстрілював Корюківський, Новгород-Сіверський із мінометів, артилерії, зафіксовано два вибухи від FPV-дронів та скидання боєприпасу із безпілотника. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

У Херсонській за добу противник здійснив 33 обстріли 18 населених пунктів. У Херсоні пошкоджено багатоповерховий та два приватних будинки, адміністративну будівлю, цивільний та три службові автомобілі. Також ворожих атак зазнали Білозерка, Молодіжне, Нововоронцовка, Понятівка, Львове, Велетенське, Шляхове, Веселе, Томина Балка, Козацьке, Новомиколаївка, Осокорівка, Садове, Дарʼївка, Антонівка, Станіслав, Степанівка. Через російський обстріл Білозерки постраждав місцевий житель. Чоловік потрапив під ворожий удар у вихідні. Він сам звернувся до лікарні за допомогою. У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Також окупанти вдарили по Новомиколаївці. Травми отримала 36-річна жінка, яка перебувала на території ферми. Медики надали їй допомогу на місці. Вночі противник здійснив ворожий обстріл Херсона. Внаслідок обстрілу травми отримала 66-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні.