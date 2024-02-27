Обидва отримали підозри у пропаганді комуністичного тоталітарного режиму. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Служба безпеки України повідомила, що зібрала докази антиукраїнської діяльності настоятеля храму та священника чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього СРСР.

За даними слідства, фігуранти публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла. Задокументовано факти оприлюднення ними ворожого контенту на власних сторінках у соціальних мережах.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності кліриків.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів.

На підставі зібраних доказів обом клірикам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно голова СБУ повідомив про 22 вироки щодо кліриків-зрадників: "Немає індульгенцій для тих, хто в рясі та з кадилом". Також наразі відомо про 73 провадження стосовно священнослужителів.