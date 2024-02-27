Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
І не вистачить сонця, аби все освітити
І не вистачить сонця, аби все освітити
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
ГоловнаСуспільствоВійна

На Закарпатті 2 клірики УПЦ (МП) розповсюджували у соцмережах заборонену комуністичну символіку та радянські гасла

Обидва отримали підозри у пропаганді комуністичного тоталітарного режиму. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

На Закарпатті 2 клірики УПЦ (МП) розповсюджували у соцмережах заборонену комуністичну символіку та радянські гасла
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що зібрала докази антиукраїнської діяльності настоятеля храму та священника чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього СРСР.

За даними слідства, фігуранти публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла. Задокументовано факти оприлюднення ними ворожого контенту на власних сторінках у соціальних мережах. 

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності кліриків.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів.

На підставі зібраних доказів обом клірикам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно голова СБУ повідомив про 22 вироки щодо кліриків-зрадників: "Немає індульгенцій для тих, хто в рясі та з кадилом". Також наразі відомо про 73 провадження стосовно священнослужителів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies