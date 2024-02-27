Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
І не вистачить сонця, аби все освітити
І не вистачить сонця, аби все освітити
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині затримали працівника заводу, який під час окупації ремонтував російські танки

Також слідство з’ясувало, що чоловік “здавав” місцевих жителів, які чинили спротив російській збройній агресії.

На Харківщині затримали працівника заводу, який під час окупації ремонтував російські танки
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що викрила ще одного ворожого пособника, який співпрацював з російськими військами у період тимчасової окупації Харківщини.

За даними спецслужби, йдеться про працівника заводу у Богодухівському районі. Після захоплення громади він зголосився допомагати загарбникам і почав ремонтувати їхню бронетехніку. Насамперед фігурант відновлював бойові спроможності російських танків, бойових машин піхоти та колісних транспортних засобів, які були підбиті українськими захисниками під час боїв за Харків.

СБУ повідомляє, що чоловік “здавав” місцевих жителів, які чинили спротив збройній агресії РФ. У подальшому рашисти викрадали українських патріотів та ув’язнювали їх до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам.

Крім того, як зазначає спецслужба, чоловік “наводив” загарбників на оселі громадян, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Потім окупанти разом зі своїм пособником вдиралися у помешкання громадян і повністю розграбовували їх. З приватних домоволодінь рашисти викрадали все: від одягу та побутової техніки до автомобілів.

Слідство встановило, що за це командування підрозділів російських військ дозволяло фігуранту вільно пересуватися по місцевості та забирати собі частину награбованого майна. Після звільнення району підозрюваний намагався “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Минулого тижня правоохоронці затримали жінку за підозрою у наведенні ракет на Харків у січні. СБУ повідомила, що жінку затримали, коли вона проводила дорозвідку біля місць прильотів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies