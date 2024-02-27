На Харківщині затримали працівника заводу, який під час окупації ремонтував російські танки

Також слідство з’ясувало, що чоловік “здавав” місцевих жителів, які чинили спротив російській збройній агресії.

Служба безпеки України заявила, що викрила ще одного ворожого пособника, який співпрацював з російськими військами у період тимчасової окупації Харківщини.

За даними спецслужби, йдеться про працівника заводу у Богодухівському районі. Після захоплення громади він зголосився допомагати загарбникам і почав ремонтувати їхню бронетехніку. Насамперед фігурант відновлював бойові спроможності російських танків, бойових машин піхоти та колісних транспортних засобів, які були підбиті українськими захисниками під час боїв за Харків.

СБУ повідомляє, що чоловік “здавав” місцевих жителів, які чинили спротив збройній агресії РФ. У подальшому рашисти викрадали українських патріотів та ув’язнювали їх до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам.

Крім того, як зазначає спецслужба, чоловік “наводив” загарбників на оселі громадян, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Потім окупанти разом зі своїм пособником вдиралися у помешкання громадян і повністю розграбовували їх. З приватних домоволодінь рашисти викрадали все: від одягу та побутової техніки до автомобілів.

Слідство встановило, що за це командування підрозділів російських військ дозволяло фігуранту вільно пересуватися по місцевості та забирати собі частину награбованого майна. Після звільнення району підозрюваний намагався “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Минулого тижня правоохоронці затримали жінку за підозрою у наведенні ракет на Харків у січні. СБУ повідомила, що жінку затримали, коли вона проводила дорозвідку біля місць прильотів.