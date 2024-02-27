Макрон закликав НАТО готуватися до можливого нападу Росії

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія може атакувати країни НАТО протягом декількох наступних років. На відкритті саміту союзників України в Парижі він сказав, що відповідні сигнали надходили протягом попередніх тижнів, пише The Guardian.
Макрон закликав західні країни активізувати підтримку України – як зброєю, так і фінансуванням. Він додав, що Росія "не повинна і не може виграти цю війну" і що на кожну стоїть європейська безпека.
"Спільний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми повинні підготуватися до нападу Росії", – сказав він.
- Україна неодноразово наголошувала на ймовірності нападу Росії на країни НАТО у випадку перемоги окупантів.
- Не виключають цього і в самих країнах НАТО. Прем'єрка Латвії Ельвіка Сіліня на Мюнхенській безпековій конференції говорила, що загрозу від Кремля мають відчувати усі члени НАТО, а не лише країни Балтії, а Європа втрачає дорогоцінний час у дискусіях.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що Росія здатна напасти. Однак не виключено, що це може відбутися через роки. За оцінкою експертів, може йтися про "п'ять-вісім" років.