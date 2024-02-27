Держдеп: США активно обговорюють із низкою держав факт торгівлі КНДР та Росії за сприяння Китаю

Збільшення обсягів торгівлі зброєю між Північною Кореєю та Росією є важливим занепокоєнням для Сполучених Штатів та західних партнерів.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Голос Америки".
Відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність посилення санкцій проти КНДР та Китаю, що сприяє такому продажу зброї, Міллер заявив, що це є предметом занепокоєння Вашингтона.
Він наголосив, що ця зброя використовується у війні проти України, і наразі США активно обговорюють із низкою держав факт торгівлі КНДР та РФ за сприяння Китаю.
"Ми чітко дали зрозуміти низці країн, що ми вважаємо, що посилення відносин має викликати занепокоєння, коли йдеться про обмін зброєю між Північною Кореєю та Росією. Те, що Північна Корея постачає для Росії зброю, яка використовується на полі бою в Україні, це має бути предметом нашого занепокоєння. І ми продовжимо про це нагадувати", - наголосив Міллер.
Раніше, 6 лютого, заступник постійної представниці США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія та КНДР мають бути притягнуті до відповідальності за торгівлю зброєю, що відбувається всупереч резолюції Ради Безпеки ООН. Відповідну заяву він зробив під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН.
Американський дипломат наголосив, що РФ продовжує зневажати міжнародне право, порушуючи ембарго ООН на постачання зброї з Північної Кореї. За його словами, станом на зараз Москва щонайменше дев’ять разів запускала поставлені КНДР балістичні ракети проти України.
- СБУ вже задокументувала факти повітряних атак росіян на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР. За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських ракет. Унаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше 100 цивільних дістали тяжкі поранення.
- Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 під час обстрілу Запоріжжя.
- Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло четверо мешканців столиці, ще понад 50 – перебували у важкому стані.
- Крім того росіяни вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.
- Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.
- Про те, що зараз найбільшим постачальником для Росії є саме Північна Корея, в січні говорив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
- До того Білий дім заявив, що між Росією і КНДР фіксують безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері.
- 12 січня США уже впровадили санкції за постачання Пхеньяном балістичних ракет до Росії. Факт використання проти України балістичних ракет "Ікандер" із КНДР у січні підтвердив Генпрокурор України Андрій Костін.
- Згодом Велика Британія надала групі експертів із ООН супутникові знімки північнокорейських поставок до Росії. Лондон прагне почати офіційне розслідування угоди з постачання озброєння в обхід міжнародних санкцій.
- В обмін на зброю Росія розблокувала частину активів Північної Кореї. Буданов також попереджав, що КНДР збільшить постачання артилерійських снарядів Росії в обмін на ракетні технології.
- Євросоюз також уже запровадив санкції проти міністра оборони КНДР за постачання ракет РФ.