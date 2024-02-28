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Франція перехопила російський літак біля узбережжя Естонії

Генштаб країни задіяв винищувач Mirage, щоб змусити розвідувальний літак росіян відійти від берегів НАТО.

Франція перехопила російський літак біля узбережжя Естонії
Перехоплення російського літака
Фото: скріншот з відео

Генштаб збройних сил Франції повідомив у мережі X про перехоплення російського літака Іл-20, який вів розвідку поблизу берегів Естонії.

Для того, щоб борт РФ залишив територію НАТО, в повітря було піднято винищувач Mirage 2000. "Захищаємо повітряний простір наших балтійських союзників", - прокоментували інцидент у французькому Генштабі.

  • Патрулювання французькими військово-повітряними силами в небі над країнами Європи здійснюється в межах ініціативи "Повітряна поліція НАТО". Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну ця місія була посилена.
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