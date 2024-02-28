Франція перехопила російський літак біля узбережжя Естонії

Генштаб збройних сил Франції повідомив у мережі X про перехоплення російського літака Іл-20, який вів розвідку поблизу берегів Естонії.
Для того, щоб борт РФ залишив територію НАТО, в повітря було піднято винищувач Mirage 2000. "Захищаємо повітряний простір наших балтійських союзників", - прокоментували інцидент у французькому Генштабі.
- Патрулювання французькими військово-повітряними силами в небі над країнами Європи здійснюється в межах ініціативи "Повітряна поліція НАТО". Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну ця місія була посилена.