У Німеччині пройдуть мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном

Вірменія та Азербайджан офіційно проведуть мирні переговори. Дводенна зустріч делегацій двох країн розпочнеться у середу, а прийматиме її Берлін.
Як повідомляє Bloomberg, майданчиком для історичної події обрали гостьовий будинок міністра закордонних справ Анналени Бербок на околицях міста. Перед початком переговорів урядовиця планує зустрітися зі своїми колегами з обох країн.
Виступити посередником між прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на Мюнхенській безпековій конференції запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Мета переговорів - "знайти рішення для припинення протистояння, яке триває вже три десятиліття".
- Минулоріч Азербайджан відновив свою територіальну цілісність, за один день військовим шляхом повернувши собі Нагірний Карабах.
- Вірменія та Азербайджан продовжують постійно звинувачувати одне одного в провокаціях на кордоні та плануванні війни.
- Вірменія заморозила свою участь у путінській ОДКБ.