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У Німеччині пройдуть мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном

Упродовж двої днів країни-сусідки працюватимуть над угодою, яка має покласти край конфлікту.

У Німеччині пройдуть мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном
Нікол Пашинян, Олаф Шольц, Ільхам Алієв
Фото: Bloomberg

Вірменія та Азербайджан офіційно проведуть мирні переговори. Дводенна зустріч делегацій двох країн розпочнеться у середу, а прийматиме її Берлін. 

Як повідомляє Bloomberg, майданчиком для історичної події обрали гостьовий будинок міністра закордонних справ Анналени Бербок на околицях міста. Перед початком переговорів урядовиця планує зустрітися зі своїми колегами з обох країн.

Виступити посередником між прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на Мюнхенській безпековій конференції запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

Мета переговорів - "знайти рішення для припинення протистояння, яке триває вже три десятиліття".

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