У Німеччині пройдуть мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном

Упродовж двої днів країни-сусідки працюватимуть над угодою, яка має покласти край конфлікту.

Вірменія та Азербайджан офіційно проведуть мирні переговори. Дводенна зустріч делегацій двох країн розпочнеться у середу, а прийматиме її Берлін.

Як повідомляє Bloomberg, майданчиком для історичної події обрали гостьовий будинок міністра закордонних справ Анналени Бербок на околицях міста. Перед початком переговорів урядовиця планує зустрітися зі своїми колегами з обох країн.

Виступити посередником між прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на Мюнхенській безпековій конференції запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Мета переговорів - "знайти рішення для припинення протистояння, яке триває вже три десятиліття".