США не надсилатимуть своїх військ для участі у війні в Україні, - Держдепартамент

Сполучені Штати і надалі не надсилатимуть своїх військ для участі у війні в Україні.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Президент Байден чітко наголосив, ще за понад два роки до (повномасштабного – ред.) вторгнення Росії в Україну, що він не надсилатиме американських солдатів воювати в Україні”, - наголосив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Так представник Держдепартаменту прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив участі наземних військ європейських країн у війні в Україні.
Міллер також заперечив, що американські війська можуть залучити для навчань бійців ЗСУ на території України. Речник підкреслив, що такі тренування відбуваються на території третіх країн.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
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Польща не планує відправляти свою армію в Україну, заявив після цього прем'єр Дональд Туск. Чеський прем'єр зі свого боку теж дав зрозуміти, що ідею відправлення військ не підтримує: він каже, що треба розвивати вже існуючі шляхи підтримки, а не застосовувати нові. Канцлер ФРН також заявив, що сухопутних військ європейських країн та інших членів НАТО в Україні не буде.
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Офіційний Брюссель заявив, що не має наміру відсилати на війну власних військовослужбовців, однак послідовно підтримуватиме Україну поставками необхідного обладнання та іншої допомоги.
- Іспанія та Італія також заявили, що не відправлятимуть свої війська до України для захисту від російської агресії.