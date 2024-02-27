США не надсилатимуть своїх військ для участі у війні в Україні, - Держдепартамент

Військовослужбовців США в Україну не відправлятимуть навіть для проведення навчань.

Сполучені Штати і надалі не надсилатимуть своїх військ для участі у війні в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Президент Байден чітко наголосив, ще за понад два роки до (повномасштабного – ред.) вторгнення Росії в Україну, що він не надсилатиме американських солдатів воювати в Україні”, - наголосив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Так представник Держдепартаменту прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив участі наземних військ європейських країн у війні в Україні.

Міллер також заперечив, що американські війська можуть залучити для навчань бійців ЗСУ на території України. Речник підкреслив, що такі тренування відбуваються на території третіх країн.