Єллен закликає вирішити питання із замороженими активами РФ на користь України

Російські активи можна передати Україні для її розбудови.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила про важливість негайно визначити, як заморожені активи РФ можна задіяти для надання підтримки Україні.

Про це пише Інтерфакс.Україна

"Вважаю, що нашій коаліції потрібно якнайшвидше відшукати спосіб використання цих заблокованих активів для підтримки опору України та її довгострокового відновлення", – сказала вона перед засіданням міністрів фінансів і голів центробанків країн G20.

Єллен також привітала рішення Ради ЄС, що роз'яснює зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами і резервами ЦБ РФ, замороженими внаслідок обмежувальних заходів ЄС.

Близько 260 млрд євро Центрбанку Росії було іммобілізовано у вигляді цінних паперів і грошових коштів у юрисдикціях партнерів G7, ЄС та Австралії, з них понад дві третини – в ЄС.

Після розробки механізму із вилучення надзвичайних доходів від російських активів, ЄС міг би реалізувати відкладені кошти в інтересах України.