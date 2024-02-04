G7 і ЄС обговорюють використання заморожених активів РФ як заставу для фінансування відновлення України

"Група семи" і Європейський Союз обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку (йдеться про понад 250 мільярдів доларів) як заставу для фінансування відновлення України, передає Bloomberg.
Згідно з цією пропозицією, союзники України могли б продати борг Києва, щоб зробити свій внесок у відновлення країни, використовуючи заморожені росактиви як заставу. Прихильники цього рішення вважають, що будь-яке врегулювання війни відповідно до міжнародного права призведе до того, що Росія буде зобов'язана сплатити шкоду. У разі відмови Москві можуть пред'явити претензії щодо заморожених активів.
Обговорення перебувають на початковому рівні, політичне рішення ще не ухвалили. Одне із джерел видання сказало, що деякі країни хочуть рухатися в цьому питанні швидше, ніж інші.
"Велика сімка" пообіцяла змусити Росію заплатити за відновлення України та заморозити підсанкційні активи доти, доки Москва цього не зробить. Кілька членів G7, серед яких - Франція і Німеччина, досі чинили опір ідеї повної конфіскації заморожених активів, зсилаючись на юридичні проблеми та потенційні наслідки для стабільності євро.
План застави передбачає, що створять спеціальний орган, який випускатиме облігації з нульовим купоном (zerobond-и), забезпечені заставою, яку можна відкликати. Буде встановлена ієрархія заставного забезпечення, в якому використовуватимуть активи, що належать Euroclear, а також банкам.
Що відомо про конфіскацію російських активів на користь України
- ЄС виявив 260 млрд євро російських активів, прибутки з яких можуть піти Україні, 210 мільярдів євро з яких заморожені у Бельгії та Люксембурзі.
- Минулого року бельгійська фінансова компанія Euroclear, що спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами, а також на зберіганні та обслуговуванні активів цих цінних паперів, заробила 4,4 млрд євро на російських активах, які були заморожених санкціями ЄC.
- Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених на Заході російських активів та їхнє спрямування на відбудову України.
- У січні комітет Сенату США схвалив закон, який дасть можливість Сполученим Штатам конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відновлення після руйнувань, які завдала Російська Федерація.
- Нещодавно з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- Згодом Бельгія запропонувала країнам G7 план, який дозволить розблокувати заморожені російські активи в Європі на користь України.