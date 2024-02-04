G7 і ЄС обговорюють використання заморожених активів РФ як заставу для фінансування відновлення України

Обговорення перебувають на початковому рівні, політичне рішення ще не ухвалили.

"Група семи" і Європейський Союз обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку (йдеться про понад 250 мільярдів доларів) як заставу для фінансування відновлення України, передає Bloomberg.

Згідно з цією пропозицією, союзники України могли б продати борг Києва, щоб зробити свій внесок у відновлення країни, використовуючи заморожені росактиви як заставу. Прихильники цього рішення вважають, що будь-яке врегулювання війни відповідно до міжнародного права призведе до того, що Росія буде зобов'язана сплатити шкоду. У разі відмови Москві можуть пред'явити претензії щодо заморожених активів.

Обговорення перебувають на початковому рівні, політичне рішення ще не ухвалили. Одне із джерел видання сказало, що деякі країни хочуть рухатися в цьому питанні швидше, ніж інші.

"Велика сімка" пообіцяла змусити Росію заплатити за відновлення України та заморозити підсанкційні активи доти, доки Москва цього не зробить. Кілька членів G7, серед яких - Франція і Німеччина, досі чинили опір ідеї повної конфіскації заморожених активів, зсилаючись на юридичні проблеми та потенційні наслідки для стабільності євро.

План застави передбачає, що створять спеціальний орган, який випускатиме облігації з нульовим купоном (zerobond-и), забезпечені заставою, яку можна відкликати. Буде встановлена ієрархія заставного забезпечення, в якому використовуватимуть активи, що належать Euroclear, а також банкам.

Що відомо про конфіскацію російських активів на користь України