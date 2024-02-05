​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого
Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
ГоловнаСвіт

Боррель їде в Україну. У Польщі зупинився обговорити всі форми підтримки Києва

На зустрічі з польською стороною говорили і про боєприпаси для ЗСУ.

Боррель їде в Україну. У Польщі зупинився обговорити всі форми підтримки Києва
Глава євродипломатії Жозеп Боррель і керівник польського МЗС Радослав Сікорський на зустрічі 5 лютого 2024 року
Фото: Х/Josep Borrell Fontelles

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, який прямує до Києва з візитом, зупинився у Польщі обговорити всі форми підтримки України, передає "Інтерфакс-Україна".

На спільній з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським пресконференції Боррель заявив, що під час переговорів обговорювали питання "всіх форм підтримки України". Йдеться, зокрема, про військову, фінансову, відновлювальну, а також заходи проти Росії та використання її заморожених активів.

"Я думаю, ми можемо сказати, що ми домовилися, що ми маємо підтримувати Україну не лише стільки, скільки буде потрібно, а й чого б це не коштувало. Це не просто питання часу, це питання кількості та якості наших поставок", - сказав Боррель.і наголосив, що "потрібно робити більше і швидше, тому що Україна повинна перемогти". 

За словами глави євродипломатії, потрібно думати про довгострокову перспективу підтримки нашої держави. 

"Підтримка України - це, перш за все, допомога Україні в боротьбі з вторгненням, але ми повинні думати про те, як досягти миру, і як ми підтримуємо процес відновлення України. Я збираюся в Україну, щоб обговорити поточні безпекові зобов'язання ЄС", - сказав Боррель.

Він також прокоментував питання постачань боєприпасів для української армії. "Я думаю, що ми - за підтримки Польщі - досягнемо остаточної угоди до початку березня щодо пропонованого Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, і я розраховую на сильну підтримку з боку Польщі. Якщо ми схвалимо (фонд), це забезпечить більшу передбачуваність і стійкість подальшої підтримки України, співфінансованої Європейським Союзом", - додав глава євродипломатії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies