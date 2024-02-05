Боррель їде в Україну. У Польщі зупинився обговорити всі форми підтримки Києва

На зустрічі з польською стороною говорили і про боєприпаси для ЗСУ.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, який прямує до Києва з візитом, зупинився у Польщі обговорити всі форми підтримки України, передає "Інтерфакс-Україна".

На спільній з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським пресконференції Боррель заявив, що під час переговорів обговорювали питання "всіх форм підтримки України". Йдеться, зокрема, про військову, фінансову, відновлювальну, а також заходи проти Росії та використання її заморожених активів.

"Я думаю, ми можемо сказати, що ми домовилися, що ми маємо підтримувати Україну не лише стільки, скільки буде потрібно, а й чого б це не коштувало. Це не просто питання часу, це питання кількості та якості наших поставок", - сказав Боррель.і наголосив, що "потрібно робити більше і швидше, тому що Україна повинна перемогти".

За словами глави євродипломатії, потрібно думати про довгострокову перспективу підтримки нашої держави.

"Підтримка України - це, перш за все, допомога Україні в боротьбі з вторгненням, але ми повинні думати про те, як досягти миру, і як ми підтримуємо процес відновлення України. Я збираюся в Україну, щоб обговорити поточні безпекові зобов'язання ЄС", - сказав Боррель.

Він також прокоментував питання постачань боєприпасів для української армії. "Я думаю, що ми - за підтримки Польщі - досягнемо остаточної угоди до початку березня щодо пропонованого Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, і я розраховую на сильну підтримку з боку Польщі. Якщо ми схвалимо (фонд), це забезпечить більшу передбачуваність і стійкість подальшої підтримки України, співфінансованої Європейським Союзом", - додав глава євродипломатії.