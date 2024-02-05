Масштабні пожежі в Чилі, лютий 2024 року

5 лютого у Чилі розпочалася дводенна національна жалоба за щонайменше 122 жертвами лісових пожеж, передає AFP.

Тривають пошуки зниклих безвісти.

"Вся Чилі оплакує Вальпараїсо", - заявив президент країни Габріель Борич. Пожежа в цьому регіоні стала третьою за смертністю лісовою пожежею у світі в цьому столітті.

Перенаселені райони на вершинах пагорбів опинилися без електрики та з обмеженим водопостачанням, вулиці були заповнені обгорілими автомобілями, уламками і попелом.

#BREAKING #Chile The death toll from the wildfires in Chile has increased to 122. pic.twitter.com/AsmzM5hDwm — The National Independent (@NationalIndNews) February 5, 2024

Добровольці допомагають сім'ям рятувати свійських тварин і доставляють їжу, воду й намети. Тим часом рятувальники перевіряють завали у пошуках нових жертв.

Державне судово-медичне агентство нині повідомило, що з-поміж 122 загиблих впізнали лише 32 жертви.

Більшість смертей сталася у популярному туристичному місті Він'я-дель-Мар. Мер міста повідомив, що все ще вважають зниклими безвісти 190 жителів.