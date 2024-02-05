5 лютого у Чилі розпочалася дводенна національна жалоба за щонайменше 122 жертвами лісових пожеж, передає AFP.
Тривають пошуки зниклих безвісти.
"Вся Чилі оплакує Вальпараїсо", - заявив президент країни Габріель Борич. Пожежа в цьому регіоні стала третьою за смертністю лісовою пожежею у світі в цьому столітті.
Перенаселені райони на вершинах пагорбів опинилися без електрики та з обмеженим водопостачанням, вулиці були заповнені обгорілими автомобілями, уламками і попелом.
#BREAKING #Chile The death toll from the wildfires in Chile has increased to 122. pic.twitter.com/AsmzM5hDwm— The National Independent (@NationalIndNews) February 5, 2024
Добровольці допомагають сім'ям рятувати свійських тварин і доставляють їжу, воду й намети. Тим часом рятувальники перевіряють завали у пошуках нових жертв.
Державне судово-медичне агентство нині повідомило, що з-поміж 122 загиблих впізнали лише 32 жертви.
Більшість смертей сталася у популярному туристичному місті Він'я-дель-Мар. Мер міста повідомив, що все ще вважають зниклими безвісти 190 жителів.
- Пожежі в регіоні спалахнули минулої п'ятниці. Вітри і сильна спека, температура якої досягла близько 40 градусів за Цельсієм, сприяли поширенню вогню. Влада з'ясовує, чи причиною пожежі є підпал.
- Вогонь ліквідовують 31 пожежний вертоліт, близько 1400 пожежників, 1300 військовослужбовців і волонтери.
- За даними національної служби з надзвичайних ситуацій, до 4 лютого у центральних та південних регіонах країни було спалено майже 26 000 гектарів території.
- Влада ввела комендантську годину, а тисячам жителів постраждалих районів наказали залишити свої будинки.