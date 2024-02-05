Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого
Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
ГоловнаСвіт

У Чилі оголосили дводенний траур за загиблими у пожежах - відомо про щонайменше 122 жертви

Тривають пошуки зникли безвісти.

У Чилі оголосили дводенний траур за загиблими у пожежах - відомо про щонайменше 122 жертви
Масштабні пожежі в Чилі, лютий 2024 року
Фото: скриншот відео

5 лютого у Чилі розпочалася дводенна національна жалоба за щонайменше 122 жертвами лісових пожеж, передає AFP.

Тривають пошуки зниклих безвісти.

"Вся Чилі оплакує Вальпараїсо", - заявив президент країни Габріель Борич. Пожежа в цьому регіоні стала третьою за смертністю лісовою пожежею у світі в цьому столітті.

Перенаселені райони на вершинах пагорбів опинилися без електрики та з обмеженим водопостачанням, вулиці були заповнені обгорілими автомобілями, уламками і попелом.

Добровольці допомагають сім'ям рятувати свійських тварин і доставляють їжу, воду й намети. Тим часом рятувальники перевіряють завали у пошуках нових жертв.

Державне судово-медичне агентство нині повідомило, що з-поміж 122 загиблих впізнали лише 32 жертви.

Більшість смертей сталася у популярному туристичному місті Він'я-дель-Мар. Мер міста повідомив, що все ще вважають зниклими безвісти 190 жителів.

  • Пожежі в регіоні спалахнули минулої п'ятниці. Вітри і сильна спека, температура якої досягла близько 40 градусів за Цельсієм, сприяли поширенню вогню. Влада з'ясовує, чи причиною пожежі є підпал.
  • Вогонь ліквідовують 31 пожежний вертоліт, близько 1400 пожежників, 1300 військовослужбовців і волонтери.
  • За даними національної служби з надзвичайних ситуацій, до 4 лютого у центральних та південних регіонах країни було спалено майже 26 000 гектарів території.
  • Влада ввела комендантську годину, а тисячам жителів постраждалих районів наказали залишити свої будинки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies