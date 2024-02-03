У Чилі через лісові пожежі загинули щонайменше 19 людей, – Reuters

Щонайменше 19 людей загинули в результаті лісових пожеж у прибережному туристичному місті Вінья-дель-Мар і Вальпараїсо, що в Чилі, кількість загиблих може зрости.

Про це пише Reuters.

За словами міністра внутрішніх справ Чилі Кароліни Тоха, по всій країні є 92 активні пожежі, в результаті чого постраждало понад 43 000 гектарів землі.

"Звіт про загиблих є тимчасовим У нас є повідомлення з інших місць, де є ознаки того, що може бути більше людей, але ми не маємо підтвердження", – сказала міністерка.

Найближчим часом рятувальні команди досягнуть нових постраждалих районів, тому інформація про кількість жертв може змінитися.

Як йдеться у матеріалі, велика територія регіону Вальпараїсо, де проживає біля мільйона людей, огорнута димом. Пожежники за допомогою гелікоптерів і вантажівок намагаються приборкати полум'я.

Фото: ЕРА/UPG У Чилі гелікоптери намагаються гасити масштабні лісові пожежі

Найбільше занепокоєння влади викликає те, що деякі активні пожежі розвиваються дуже близько до міських районів, "з дуже високим потенціалом вразити людей, будинки та об’єкти".

Лісові пожежі в Чилі не рідкість у літні місяці, минулого року під час хвилі рекордної спеки загинуло близько 27 людей і постраждало понад 400 000 гектарів.

За даними чилійської влади, цьогорічна пожежа значно менша, ніж минулого року.