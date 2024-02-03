У Чилі через лісові пожежі загинули щонайменше 19 людей, – Reuters

Щонайменше 19 людей загинули в результаті лісових пожеж у прибережному туристичному місті Вінья-дель-Мар і Вальпараїсо, що в Чилі, кількість загиблих може зрости.
Про це пише Reuters.
За словами міністра внутрішніх справ Чилі Кароліни Тоха, по всій країні є 92 активні пожежі, в результаті чого постраждало понад 43 000 гектарів землі.
"Звіт про загиблих є тимчасовим У нас є повідомлення з інших місць, де є ознаки того, що може бути більше людей, але ми не маємо підтвердження", – сказала міністерка.
Найближчим часом рятувальні команди досягнуть нових постраждалих районів, тому інформація про кількість жертв може змінитися.
Як йдеться у матеріалі, велика територія регіону Вальпараїсо, де проживає біля мільйона людей, огорнута димом. Пожежники за допомогою гелікоптерів і вантажівок намагаються приборкати полум'я.
Найбільше занепокоєння влади викликає те, що деякі активні пожежі розвиваються дуже близько до міських районів, "з дуже високим потенціалом вразити людей, будинки та об’єкти".
Лісові пожежі в Чилі не рідкість у літні місяці, минулого року під час хвилі рекордної спеки загинуло близько 27 людей і постраждало понад 400 000 гектарів.
За даними чилійської влади, цьогорічна пожежа значно менша, ніж минулого року.