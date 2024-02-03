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​Ірак заявив про 16 загиблих внаслідок американських ударів

Серед загиблих є і цивільні особи, поранено 25 осіб. 

​Ірак заявив про 16 загиблих внаслідок американських ударів
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 16 людей, в тому числі і цивільні, загинули під час американських ударів по території Іраку, а 25 людей отримали поранення.

Про це пише Al Jazeera.

"Цей агресивний удар поставить безпеку в Іраку та регіоні на край прірви", – заявив уряд Іраку.

Також країна назвала заяви Вашингтона про координацію повітряних атак з Багдадом "неправдивими" та "спрямованими на введення в оману міжнародної громадської думки".

Як йдеться у матеріалі, міністерство закордонних справ Іраку викликало тимчасового повіреного у справах США в Багдаді для того, щоб висловити офіційний протест.

Крім того, в уряді Іраку заперечують координацію ударів по проіранських цілях із США.

Водночас сирійські державні ЗМІ повідомили про кілька жертв після американських атак у пустельному регіоні країни та прикордонних районах з Іраком.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великій Британії, повідомив, що щонайменше 23 пов'язані з Іраном бойовики знищені під час авіаударів США.

  • Сполучені Штати почали завдавати авіаудари по іранських цілях у Іраку й Сирії у відповідь на атаку бойовиків на американську базу, унаслідок якої загинуло троє військовослужбовців. 
  • 29 січня  Байден заявив про загибель трьох американський військових і поранення понад 34 під час атаки безпілотниками на базу в прикордонні Йордану та Сирії із Іраком. У своїй заяві Байден прямо зазначив, що США притягнуть до відповідальності всіх винних у вибраний Штатами час, і Пентагон не намагався приховати переконання, що за нападами в кінцевому підсумку стоїть Іран.
  • Сьогодні США почали наносити авіаудари по цілях в Іраку та Сирії, які  пов'язані з Іраном. 
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