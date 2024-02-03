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Політична криза у Північній Ірландії завершилася: обрано першого міністра

Демократична юніоністська партія, яка бойкотувала владу з 2022 року, схвалила угоду про повернення до розподілу влади.

Політична криза у Північній Ірландії завершилася: обрано першого міністра
Фото: PА

Уряд і асамблея Північної Ірландії провели перше засідання за два роки. Першою міністеркою призначили заступницю лідера партії “Шинн Фейн” Мішель О’Ніл.

Про це пише BBC і Guardian.

Фейн отримала посаду відповідно до парламентських виборів у травні 2022 року, на яких республіканська партія перемогла Демократичну юніоністську партію (DUP). Кандидатом юніоністів на посаду очільниці уряду була Емме Літтл-Пенгеллі.

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DUP блокувала виконавчу та законодавчу владу з лютого 2022 року на знак протесту проти торгових домовленостей після Brexit. Політсила заявяла, що перевірки товарів, що ввозяться до Північної Ірландії з решти Сполученого Королівства, послаблюють місце Белфасту в союзі.

Кілька днів тому DUP схвалила угоду про відновлення розподілу влади і припинила бойкот. Це сталося після узгодження нової угоди щодо правил торгівлі після Brexit.

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