РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ, – джерела
Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ, – джерела
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
У російському місті Енґельс розстріляли командира екіпажу бомбардувальника Ту-95, – ГУР
У російському місті Енґельс розстріляли командира екіпажу бомбардувальника Ту-95, – ГУР
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
ГоловнаСвіт

Кінологи ДСНС пройшли тритижневий курс навчання у Франції

Також надзвичайники отримали 5 бельгійських вівчарок породи малінуа та спеціалізований автомобіль з причепом.

Кінологи ДСНС пройшли тритижневий курс навчання у Франції
Фото: ДСНС

У Франції завершився тритижневий навчальний курс кінологів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У фінальний день навчань відбулася почесна церемонія вручення сертифікатів.

Також надзвичайники ДСНС отримали 5 бельгійських вівчарок породи малінуа, спеціалізований автомобіль з причепом та засоби малої механізації. Така цільова гуманітарна допомога дає змогу кінологічному відділенню автономно проводити пошуково – рятувальні роботи.

Нагадаємо, минулого року кінологи ДПСУ пройшли спеціалізований курс підготовки в Іспанії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies