Нагадаємо, минулого року кінологи ДПСУ пройшли спеціалізований курс підготовки в Іспанії .

Також надзвичайники ДСНС отримали 5 бельгійських вівчарок породи малінуа, спеціалізований автомобіль з причепом та засоби малої механізації. Така цільова гуманітарна допомога дає змогу кінологічному відділенню автономно проводити пошуково – рятувальні роботи.

У фінальний день навчань відбулася почесна церемонія вручення сертифікатів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС .

У Франції завершився тритижневий навчальний курс кінологів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також надзвичайники отримали 5 бельгійських вівчарок породи малінуа та спеціалізований автомобіль з причепом.

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