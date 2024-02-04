У Франції завершився тритижневий навчальний курс кінологів Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
У фінальний день навчань відбулася почесна церемонія вручення сертифікатів.
Також надзвичайники ДСНС отримали 5 бельгійських вівчарок породи малінуа, спеціалізований автомобіль з причепом та засоби малої механізації. Така цільова гуманітарна допомога дає змогу кінологічному відділенню автономно проводити пошуково – рятувальні роботи.
Нагадаємо, минулого року кінологи ДПСУ пройшли спеціалізований курс підготовки в Іспанії.