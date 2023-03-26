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Кінологи ДПСУ розпочали спеціалізований курс підготовки в Іспанії

Прикордонники вже провели перші заняття зі службовими собаками.

Кінологи ДПСУ розпочали спеціалізований курс підготовки в Іспанії
Фото: dpsu.gov.ua

Фахівці-кінологи Держприкордонслужби розпочали спеціалізований курс підготовки на базі Кінологічного центру Цивільної гвардії Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонники вже провели перші заняття зі службовими собаками з встановлення контакту та зосередження уваги собаки на інструкторі. За кожним кінологом іспанські інструктори закріпили собак породи малінуа та німецької вівчарки.

Заняття включали в себе теоретичну та практичну частину.

"Українські фахівці-кінологи сподіваються на відмінний результат у навчанні, адже крім прекрасних умов, усі собаки мають відмінні робочі якості", - зазначили в ДПСУ.

Нагадвємо, в 2021 році службові собаки Кінологічної служби ДПСУ взяли участь у військовому параді з нагоди 30-річчя Незалежності України.

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