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ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, - Череватий

Однак, ситуація у місті все одно складна.

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, - Череватий
Фото: EPA/UPG

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він зазначив, що ситуація у Бахмуті складна.

"Вчора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку - 268 обстрілів було всього", - сказав Череватий.

За його словами, за добу наші захисники на Бахмутському напрямку знищили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт та 10 польових складів боєкомплектів.

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Нагадаємо, що 25 березня Череватий заявив, що останніми днями на Бахмутському напрямку зменшилася кількість боєзіткнень.

За даними британської розвідки, російський штурм Бахмута практично зупинився. Окупанти змістили оперативний центр своїх зусиль у Авдіївку.

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