ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, - Череватий

Однак, ситуація у місті все одно складна.

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він зазначив, що ситуація у Бахмуті складна.

"Вчора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку - 268 обстрілів було всього", - сказав Череватий.

За його словами, за добу наші захисники на Бахмутському напрямку знищили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт та 10 польових складів боєкомплектів.

Нагадаємо, що 25 березня Череватий заявив, що останніми днями на Бахмутському напрямку зменшилася кількість боєзіткнень.

За даними британської розвідки, російський штурм Бахмута практично зупинився. Окупанти змістили оперативний центр своїх зусиль у Авдіївку.