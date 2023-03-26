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Окупанти нищать залишки інфраструктури на Луганщині, - ОВА

Вже декілька тижнів поспіль зафіксовані найінтенсивніші артилерійські обстріли з боку росіян.

Окупанти нищать залишки інфраструктури на Луганщині, - ОВА
Фото: Луганська ОВА

Російські загарбники нищать будинки та залишки інфраструктури у деокупованих селах на Луганщині. 

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зокрема, за словами виконуючого обов’язки начальника обласної військової адміністрації Олексія Смирнова, останнім часом ворог посилює обстріли на Луганщині.

«Минула доба не стала виключенням. Вже декілька тижнів поспіль зафіксовані найінтенсивніші артилерійські обстріли з боку росіян», - заявив він.

Для підтримки наступів окупанти залучають бронетехніку, яку українські захисники регулярно нищать. Зокрема 25 березня росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Кремінної та Білогорівки.

В Невському загарбники вдарили із реактивних систем залпового вогню по житлових будинках, один з яких зазнав значних руйнувань. На щастя, обійшлося без жертв. Також почастішали випадки, коли війська РФ відкривають вогонь по автошляхах між населеними пунктами, щоб ускладнити пересування населення.

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Нагадаємо, що на окупованій території Луганської області загарбники збільшують кількість ліжко-місць для поранених військових у наявних шпиталях через значні втрати.

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