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Росія утримує в Чорному морі 10 кораблів, з них два - із "калібрами"

В Азовському морі перебувають 2 ворожі кораблі, а в Середземному - до 7.

Росія утримує в Чорному морі 10 кораблів, з них два - із "калібрами"
Фото: ОК "Південь"

Станом на 26 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 російських кораблів.

Про це повідомляє командування Військово-морських сил ЗСУ.

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Серед суден є два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет.

В Азовському морі перебувають 2 ворожі кораблі, а в Середземному - до 7, з них 3 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 20 одиниць.

За даними ВМС ЗСУ, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 9 суден (з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор), до Чорного моря – 34 суден (5 попрямували в бік Босфору).

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня у Чорному морі теж перебували десять російських кораблів.

Раніше стало відомо, що Росія провезла через Босфор у Чорне море нову партію військової техніки вантажним судном Sparta IV.

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