Росія провезла у Чорне море військову техніку через Босфор вантажним судном

Росія провезла через Босфор у Чорне море нову партію військової техніки вантажним судном Sparta IV, повідомляє Naval News.

За рухом судна стежили військові аналітики, а його прохід зафіксував на фото експерт з оборони Йорук Ішик.

Туреччина закрила Босфор для військових кораблів через війну в Україні. Натомість Росія використовує допоміжні та торгові судна для перевезення військових вантажів через протоку.

Очікується, що Sparta IV розвантажиться на базі в Новоросійську.

Корабель - один із чотирьох, які належать російській судноплавній компанії "Юг", що займається перевезенням військової техніки. ТОВ "СК "Юг" перебуває під санкціями США.

Спершу російські ЗМІ повідомляли, що судно прибуло до Сирії з гуманітарною допомогою після руйнівного землетрусу 6 лютого. Допомога була доставлена у транспортних контейнерах на палубі. Тоді корабель завантажили на російській військово-морській базі у місті Тартус. Коли судно пливло через Босфор, у нього було заявлене осідання 6,2 метра (20 футів), а це означає велике навантаження. Також спостерігачі зафіксували розміщені на палубі транспортні контейнери, щоправда, про їхніх вміст не відомо.

Перед входом до Босфору 1 березня Sparta IV помітили у Східному Середземномор'ї, далеко від Тартуса. Судячи з усього, його супроводжував ракетний корабель ВМС Росії проекту 20380 "Стережний". Це посилило підозру, що судно перевозить секретний вантаж.

Торік у серпні Sparta IV відвантажило російські ракети ППО С-300. Ця партія також вирушила з Тартуса до Сирії і була доставлена до Новоросійська.

Нагадаємо, торік у лютому Туреччина повідомила, що закриває Босфорський прохід для російських військових кораблів. Тепер вони не можуть ані вийти з акваторії Чорного моря через Босфор, ані повернутися через Босфор в Чорне море.