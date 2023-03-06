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У Польщі впав гелікоптер Мі-24

Унаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав.

У Польщі впав гелікоптер Мі-24
Фото: Вікіпедія

На сході Польщі в районі міста Біла-Подляска впав військовий гелікоптер Мі-24.

Про це повідомляє у Twitter генеральне командування Збройних сил Польщі.

“6 березня поблизу міста Бяла-Подляска, на незабудованій території, під час передпольотних випробувань сталася авіаційна подія, внаслідок якої було пошкоджено шасі та праве крило гелікоптера Мі-24. Унаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав”,- йдеться в повідомленні.

Обставини та причини авіаподії вивчатиме Державна комісія з розслідування катастроф.

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Нагадаємо, що 2 січня в Австралії, у штаті Квінсленд біля тематичного парку розваг Sea World зіштовхнулись два вертольоти, чотири людини загинули.

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