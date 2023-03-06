​Світові центробанки збільшили закупівлю золота в січні, - Bloomberg

Наразі Туреччина купила 23 т золота, що зробило її найбільшим покупцем дорогоцінного металу в світі за цей період.

У січні центральні банки світу додали ще 31 тонну золота до своїх резервів, збільшивши його закупівлі на 16% порівняно з груднем минулого року.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними у Всесвітньої золотої ради, Туреччина в січні купила 23 т золота, що зробило її найбільшим покупцем дорогоцінного металу серед центральних банків у світі за цей період.

Зараз запаси золота в країни сягають 565 т, що є найвищим показником за всю історію спостережень.

Народний банк Китаю та Національний банк Казахстану були другим і третім найбільшими покупцями сировини, додавши 15 тонн і 4 тонни відповідно.

У 2022 році світові центральні банки купили 1 136 тонн золота, що є найбільшим показником з 1967 року.

Нагадаємо, в червні минулого року лідери країн Великої сімки (G7) під час саміту домовилися про запровадження ембарго на імпорт російського золота.

Зазначалося, що через заборону імпорту російського золота Росія втратить $19 млрд на рік.