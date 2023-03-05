"Чисті як сльоза", - Вучич каже, що Сербія не продає зброю Україні чи РФ

Він заявив, що Сербія дотримується в цьому питанні міжнародних законів.

Президент Сербії Александар Вучич заперечив повідомлення про постачання сербських боєприпасів Україні чи Росії.

Про це він сказав у Катарі, де бере участь у організованій ООН конференції, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вучича, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні Росії, ні Україні, а ті, хто стверджує протилежне, є "брехунами і їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії".

"Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза", – сказав Вучич.

Нагадаємо, що Вучич заявив, що всі громадяни, які були завербовані до російської ПВК "Вагнера" для участі в війні проти України, будуть заарештовані після повернення додому.