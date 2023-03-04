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Прем'єр Латвії заявив, що постачання Україні винищувачів - лише питання часу

"Якби вони у нас були, ми б їх теж віддали", - сказав Крішьяніс Каріньш.

Прем'єр Латвії заявив, що постачання Україні винищувачів - лише питання часу
Криш’яніс Каріньш

Прем‘єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що постачання Україні винищувачів - лише питання часу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Якби вони у нас були (винищувачі, - Ред.), ми б їх теж віддали. Постачання бойових літаків - це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою", - сказав латвійський прем'єр.

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Каріньш зазначив, що війна має завершитися перемогою України.

"Як виглядатиме ця перемога - вирішать самі українці. Наше завдання - допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному у свій спосіб. Ми, латвійці, постачаємо їм ракети "Стінгер", самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти. Якби у нас були танки, ми б і їх постачали", - додав прем'єр.

Нагадаємо, за словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, наша держава може отримати винищувачі в межах міжнародної коаліції, як було із сучасними танками. 

Тим часом Україна відкриває з Великобританією тренування пілотів винищувачів. З Польщею відкривається можливість навчання на F-16.

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