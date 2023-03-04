ЄС шукає треті країни, які погодилися б на спільну закупівлю боєприпасів для України, - Politico

Євросоюз шукає треті країни, які погодилися б на спільну закупівлю боєприпасів для нашої держави, повідомляє Politico.

Це частина плану ЄС, спрямованого на те, щоб допомогти забезпечити більшу кількість недорогих боєприпасів для України, а також збільшити можливості Європи з виробництва та поповнення своїх запасів, що виснажуються. Наразі тривають переговори із Норвегією. Проявила зацікавленість і Канада, повідомили виданню представники ЄС.

Чим більше країн-учасниць приєднаються до такої схеми, незалежно від того, входять вони до Євросоюзу чи ні, тим легше буде знайти гроші та укласти більші контракти. Першим кроком у цьому напрямку є виділення щонайменше мільярда євро спеціально для закупівлі 155-мм артилерійських снарядів.

Начальник штабу міністерства оборони Естонії Кусті Салм зазначив, що у блоці бачать, які згадані держави дуже хочуть підтримати Україну і приєднатися до схожих ініціатив.

Як передбачає пропозиція ЄС, країни будуть вносити свої кошти до Європейського фонду миру. Потім блок проведе переговори щодо спільного контракту на постачання боєприпасів.

Ця схема становить нове використання фонду, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну використовували для відшкодування державам їхніх пожертв зброї та озброєння нашій державі.

Наразі ЄС компенсував країнам 3,6 млрд євро, щоб частково покрити витрати на їхню військову допомогу Києву.

Джерела Politico скептично висловилися щодо приєднання Канади до пропозиції ЄС. Адже це відкриє шлях до участі і Сполучених Штатів Америки. А такий варіант не вітали би всі члени ЄС, особливо Франція. Париж загалом називають ускладнюючим фактором при залученні третіх країн до спільної закупівлі боєприпасів.

Наразі Міністерство оборони Норвегії не підтвердило журналістам свою участь у схемі, але заявило, що пожертвує близько 22 мільйонів євро. Міноборони Канади теж відмовилося від коментарів. До речі, на початку наступного тижня країна зустріне президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн; сторони обговорять підтримку України.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав Євросоюз зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України для запуску промислового виробництва, замість того, щоб відправляти наявні запаси.

ЄС планує виділити 1 мільярд євро на гаубичні снаряди для України, а США готові інвестувати у виробництво боєприпасів 122-го калібру, яких не вистачає українській армії.