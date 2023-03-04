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Росія збирається законсервувати пошкоджені газопроводи Nord Stream, – Reuters

Це пов’язано з тим, що Москва не бачить перспектив покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому.

Росія збирається законсервувати пошкоджені газопроводи Nord Stream, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Пошкоджені підводні газопроводи Росії Nord Stream будуть запечатані та законсервовані, оскільки немає найближчих планів щодо їх ремонту чи відновлення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цими планами. 

“Північний потік-1” і “Північний потік-2”, кожний з яких складається з двох труб, були побудовані російським державним “Газпромом” для перекачування 110 мільярдів кубічних метрів природного газу на рік до Німеччини по дну Балтійського моря.

Три труби були розірвані незрозумілими вибухами у вересні 2022 року, а одна з труб "Північного потоку-2" залишається неушкодженою.

Але різке зростання напруженості між Москвою та Заходом через вторгнення Росії в Україну на той час уже призвело до зупинки “Північного потоку-1” і не дозволило запрацювати “Північному потоку-2”.

“Газпром” заявив, що технічно можливо відремонтувати пошкоджені лінії, але два джерела, знайомі з планами, сказали, що Москва бачить мало перспектив щодо покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому, щоб трубопроводи були потрібні.

За останній рік Європа різко скоротила імпорт енергоресурсів з Росії, тоді як експорт “Газпрому” за межі колишнього СРСР скоротився майже вдвічі в 2022 році до пострадянського мінімуму в 101 мільярд кубометрів.

Одне російське джерело повідомило, що Росія розглядає проект як “похований”. Двоє інших сказали, що, хоча немає плану ремонту розірваних трубопроводів, вони принаймні будуть законсервовані для можливого відновлення в майбутньому.

Нагадаємо, раніше Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що в січні доходи Росії від нафти і газу скоротилися майже на 40%. Доходи Москви скоротили цінові обмеження на російські енергоносії та західні санкції.

Зазначимо, що у США розглядають можливість постачання зрідженого газу в Україну. Наступного тижня до Х’юстона прибуде керівництво "Нафтогазу" для ведення відповідних переговорів.

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