Кількість військових РФ у Білорусі не перевищує 10 тисяч, - ДПСУ

Потім їх перекидають на схід України.

Російська техніка та військові прибувають для розміщення на базу полігону Обуз-Лесновський, поблизу Барановичів, Білорусь.

Кількість військових РФ на території Білорусі змінюється, але не перевищує 9−10 тисяч.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, частина підрозділів, які розміщувалися на території Білорусі, пройшли підготовку й переміщується в РФ, а потім - російських військових перекидають на схід України.

"Кількість російських військових на території Білорусі зараз може зменшуватися або коригуватися, бо після того, як підрозділи всі будуть виведені на територію Росії, скоріше за все, туди зайдуть нові для того, щоб там із ними проводилася підготовка. На цей час ми не фіксуємо на території Білорусі якогось ударного угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію нашої країни", — наголосив Демченко.

Нагадаємо, що 3 березня, Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на десять днів.