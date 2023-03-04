Головне за ніч. Субота, 4 березня

Понад 150 відбитих атак противника, втрати окупантів, наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі, візит президентки Європарламенту Роберти Мецоли.

Станом на 07:00 4 березня кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по житловому багатоповерховому будинку у Запоріжжі зросла до десяти. Серед загиблих одна дитина.

“Уже дві доби рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина”, - йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Зазначається, що комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські захисники відбили на цих напрямках понад 150 атак противника.

Росія завдала 32 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснила 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Збройні сили України за минулу добу, 3 березня, ліквідували 820 окупантів. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали близько 152 190.

Про інші втрати противника – в новині.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що майбутнє України – членство в Європейському Союзі.

“Майбутнє України – членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо разом весь шлях”, - написала вона в Twitter.

Пізно ввечері 3 березня Роберта Мецола прибула до Києва, де зустрілася зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком.

Також вона повідомила, що рада повернутися в Україну.

Докладніше – в новині.

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