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Ворог вночі та вранці обстріляв Нікопольський район

Вночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нiкополь.

Ворог вночі та вранці обстріляв Нікопольський район
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Ворог вночі та вранці 4 березня обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

“Агресор знову вдарив по Нiкопольському району. Вночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нiкополь. Є руйнування”, - написав Сергій Лисак.

За його даними, у Нiкополi пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили.

Наслiдки атак уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники.

Люди не постраждали.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували 820 окупантів. Крім того, знищені 4 танки, 10 ББМ, 12 артилерійських систем і один літак.

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