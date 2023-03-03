Саудівська Аравія направила до Польщі два літаки гуманітарної допомоги для України

Центр гуманітарної допомоги короля Саудівської Аравії Салмана направив до Польщі два літаки з допомогою українцям.
Про це повідомляє Anadolu.
"Сьогодні вранці два літаки допомоги Саудівській Аравії вилетіли з міжнародного аеропорту імені Короля Халіда в столиці Ер-Ріяді до польського аеропорту Зусов, який знаходиться поблизу українського кордону", - повідомили в центрі допомоги.
Зазначається, що літаки перевозять 168 тонн саудівської допомоги українському народу.
Зокрема, до допомоги входять матеріали для укриття, електрогенератори та медичне приладдя.
Нагадаємо, Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі 400 млн доларів.