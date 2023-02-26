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Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн

Це перший візит очільника МЗС Саудівської Аравії в Україну з часу встановлення дипвідносин.

Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться в Facebook лідера Української держави.

“Провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом”, - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. 

“Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу. Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності! Це дуже важливо для нас і нашого суспільства”, - підкреслив Зеленський.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про подробиці переговорів.

"У рамках візиту в Офісі Президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн. Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку", - написав Єрмак. 

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Нагадаємо, що 15 жовтня наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму $400 млн.

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