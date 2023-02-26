Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Еквадору

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм колегою з Еквадору Хуаном Карлосом Голгіном.

Про це Кулеба написав у Твіттері.

Сторони говорили про шляхи розвитку українсько-еквадорських двосторонніх відносин та курс України на зміцнення зв’язків із країнами Латинської Америки.

With Foreign Minister of Ecuador @JuanCaHolguin we focused on ways to develop the Ukrainian-Ecuadorean bilateral relations and Ukraine’s course on strengthening ties with countries of Latin America. pic.twitter.com/wvoxYwMzPw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023

Нагадаємо, торік у червні Еквадор приєднався до Контактної групи щодо оборони України.